Пропавший в Псковском районе молодой человек найден мертвым

16:46, 13 апреля 2023, ПАИ

Сотрудники полиции прекратили розыск молодого человека 1999 года рождения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Молодой человек в ночь с 31 марта на 1 апреля ушел в лес у деревни Выголово Псковского района и не вернулся.

Позже полицейские обнаружили труп псковича без видимых признаков насильственной смерти в лесисто-болотистой местности, в окрестностях населенного пункта. Обстоятельства и причины произошедшего в настоящее время устанавливаются.

Полиция выразила благодарность за помощь волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и жителям Карамышевской волости. «Спасибо также всем неравнодушным жителям региона и представителям СМИ, которые не остались в стороне и оказывали необходимое содействие органам внутренних дел при проведении поисковых мероприятий на протяжении всего этого времени», - заключили в ведомстве.