В топ-3 мессенджеров по ежедневной аудитории попал Telegram

20:17, 13 апреля 2023, ПАИ

Telegram стал третьим по ежедневной аудитории приложением в России, обогнав WhatsApp. Об этом сообщает «Российская газета».

Эксперты предполагают, что если такие темпы сохранятся, совсем скоро Telegram вытеснит с первого места VK, бессменного лидера этого рейтинга.

«При всей моей симпатии к Telegram я бы не хотел, чтобы главным социальным медиа страны стал мессенджер, штаб-квартира которого находится где-то за рубежом. В этой связи ещё раз убеждаюсь, что законодательное ограничение использования иностранных мессенджеров государственными и финансовыми организациями — правильная мера», — заявил заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин.

Отметим, что у Псковского агентства информации также есть свой телеграм-канал.