Студентка медколледжа стала победительницей конкурса «Студент года» в Пскове

23:11, 13 апреля 2023, ПАИ

Знаменательное событие прошло в стенах актового зала Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества — конкурс «Студент года города Пскова – 2023» среди учреждений СПО. Об этом сообщает группа «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

В этом году было подано 11 заявок участников, и все они прошли этап собеседования. В финал вышло пять лидеров. По итогу конкурсного тура жюри определили победителя: им стала студентка Псковского медицинского колледжа Андреева Виктория.

Отметим, что финальный этап конкурса также состоялся в Великих Луках.