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Происшествия

К 10 годам колонии приговорили жителя Островского района за убийство знакомого

На 10 лет отправится в колонию 32-летний житель Островского района, обвиняемый в убийстве знакомого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в период с 18 по 19 апреля 2022 года подсудимый, находился в квартире по улице Фестивальной в Острове.

Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшей ссоры, подошел к лежащему на полу квартиры мужчине и нанес ему многочисленные телесные повреждения в область тела и головы, в том числе резаные раны шеи.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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