Проспавшего поезд в исправительный центр мужчину в Великих Луках приговорили к реальному сроку

08:09, 14 апреля 2023, ПАИ

Прокурор города Великие Луки Псковской области поддержал ходатайство о замене 34 летнему жителю Ямало-Ненецкого автономного округа наказания в виде принудительных работ лишением свободы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

6 декабря мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, ему назначили наказание в виде принудительных работ.

12 января ему выдали предписание о необходимости прибыть в ФКУ Исправительный Центр № 1 УФСИН России по Псковской области, расположенный в Великих Луках, для отбывания наказания в виде принудительных работ в срок до 23 января.

Вместо того, чтобы отправиться в ИЦ № 1 в Великие Луки, мужчина решил поспать на вокзале, в результате проспал поезд и прибыл в Великие Луки только 24 января, тем самым нарушив предписание.

Суд согласился с мнением прокурора и удовлетворил ходатайство о замене наказания в виде принудительных работ лишением свободы.