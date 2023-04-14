В Плюсском районе начали заливать фундамент будущего Центра культуры

10:24, 14 апреля 2023, ПАИ

Объекты, на которых производится строительство и капитальный ремонт, в Плюсском районе осмотрела глава муниципалитета в рамках еженедельной проверки. Об этом сообщает газета «Плюсский край».

На базе строящегося Центра культурного развития участники рабочей поездки обсудили выполненные за неделю работы и планы на ближайшую неделю. Сейчас производятся работы по заливке фундамента.

Также подрядчик устраняет недостатки на центральном братском захоронении в рамках гарантийных обязательств. «Эту работу контролирует всеми любимая в селе Ляды Полинка [аист. – Прим. ред.] Птица не из пугливых! Объект в надёжных крыльях!» - поделилась глава Плюсского района Наталья Иванова.

Объект должны сдать к 20 апреля.