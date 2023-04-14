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Происшествия

Стали известны подробности ограбления банка в Великих Луках

Разбой в отделении банка произошел в ТЦ «Апельсин» в Великих Луках вечером 13 апреля. Неизвестный мужчина в черной одежде и медицинской маске, угрожая работникам банка предметом, конструктивно схожим с пистолетом, потребовал отдать ему выручку – более 80 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего. Полиция проводит оперативные и разыскные мероприятия, устанавливает личность мужчины и его местонахождение.

На место для помощи коллегам выехали сотрудники областного аппарата УМВД России по Псковской области, задействованы все наряды единой дислокации, ход расследования взял на контроль начальник регионального УМВД Алексей Овсянников.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.

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