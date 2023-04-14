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Происшествия

Подробности разбойного нападения в банке в Великих Луках

Вечером 13 апреля в ТЦ «Апельсин» города Великие Луки Псковской области произошел разбой в отделении банка. 

По предварительной информации, неизвестный мужчина в черной одежде и медицинской маске угрожал работникам банка предметом, конструктивно схожим с пистолетом, и потребовал отдать ему кассовую выручку - более 80 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД России по Псковской области. 

Фото с места происшествия

На месте работала следственно-оперативная группа. 

Фото с места происшествия

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. 

Полиция проводит оперативные и разыскные действия, выясняет личность мужчины и его местонахождение.

На место для помощи коллегам выехали сотрудники областного аппарата УМВД России по Псковской области, задействованы все наряды единой дислокации, ход расследования взят на контроль начальником регионального УМВД России генерал-майором полиции А. В. Овсянниковым. 

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.

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