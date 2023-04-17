Пансионат «Кривск» предлагает нечто большее, чем просто отдых

17:18, 17 апреля 2023, ПАИ

Нечто большее, чем просто отдых, предлагает пансионат «Кривск» Банка России. Как рассказали в здравнице, речь идет о сеансе флоат-терапии.

«Это нечто большее, чем просто релаксация, – заверили в пансионате. – Это состояние, максимально приближенное к невесомости. Сразу после начала сеанса начинается интенсивный выброс эндорфинов, тех самых гормонов счастья, наступает полное мышечное и эмоциональное расслабление. Через 20–30 минут процедуры человек ощущает себя «перезагруженным» и посвежевшим».

Косметический эффект сухого флоатинга проявляется в исчезновении отёков, быстром заживлении ран и рубцов, повышении тонуса мускулатуры, ликвидации жировых отложений. Кожа выглядит здоровой и подтянутой за счёт улучшения кровообращения и снабжения кислородом. Лицевые мышцы расслабляются, поэтому существенно уменьшаются мимические морщины.

«Флоат-ванна помогает почувствовать себя лучше, снять усталость, напряжение и отвлечься от суеты, – рассказали в пансионате. – Метод иммерсионной ванны также применяют для снятия синдрома эмоционального выгорания и стресса. Процедура нормализует потребление кислорода, кровяное давление, приводит в норму пульс, помогает избавиться от тревожности, болевых ощущений, депрессии».

Отличного эффекта можно добиться, получая оздоровительные процедуры в SPA-капсуле. Последние годы процедура набирает популярность. К ней прибегают, чтобы сбросить лишний вес, восстановиться после физических нагрузок, переутомления, а также в качестве реабилитации после травм, при частых простудных заболеваниях, соматоформных расстройствах и астенических состояниях.

«Капсула Alfa Oxy Spa сочетает в себе оздоровительные и лечебные эффекты, которые, воздействуя практически на все сенсорные системы организма, приводят к ослаблению утомления, улучшению настроения, снижению внутренней напряженности, значительно поднимают уровень толерантности к физическим и психоэмоциональным нагрузкам, повышают иммунитет, широко используются в эстетической медицине и реабилитационно-оздоровительных целях. Альфа-массаж обладает также энзимстимулирующим, иммуномодулирующим и липолитическим эффектами», – пояснили в пансионате «Кривск».

Для приобретения спа-услуг в пансионате консультация врача не обязательна, но желательна при наличии хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, нервной, заболеваний кожи.

За дополнительной информацией можно обратиться в медицинский корпус пансионата по номеру 8(8112)69-49-25, спортивно-развлекательный комплекс 8(8112)69-49-45 или к администратору службы приёма и размещения (ресепшен) 8(8112)69-49-15.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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