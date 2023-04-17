Коридор затмений: любовь под микроскопом

09:23, 17 апреля 2023, ПАИ

Астролог и колумнист Псковского агентства информации Наталья Баранова рассказывает, как пройти энергетически насыщенный период, постараться выйти из него без потерь и даже обернуть себе на пользу.

С 20 апреля по 5 мая нас ждет первый в этом году коридор затмений. Открывает его кольцевое солнечное затмение, окончание ознаменуется лунным. Напомню, временной промежуток между двумя затмениями в астрологии как раз и носит название коридора.

В коридоре затмений всегда усиливается фактор фатальности, события приобретают кармический оттенок - получили то, что заслужили и из серии избежать было невозможно. Ваши действия в период коридора затмений во многом формируют будущее, сделанное потом очень сложно отменить, отмотать назад или переформатировать. Отсюда и рекомендации - не начинать ничего важного, не предпринимать шагов, которые кардинально могут изменить вашу жизнь, особенно в сами дни затмений, даже если вы на сто процентов уверены в успехе. Очень велика вероятность, что события могут пойти вне планируемого вами сценария. А последствия аукнутся позже. Помните рухнувшую крышу аквапарка в Москве, когда погибли люди? Открытие аквапарка состоялось за два года до этого, в коридоре затмений.

Энергия затмений - это всегда энергия трансформации и кульминация неких предшествующих процессов. В коридоре затмений обычно происходят события, которые готовились и вызревали несколько месяцев или даже лет. Например, женщина узнает о второй семье мужа, наступает долгожданная беременность после долгого лечения, партнер сообщает о намерении поделить бизнес, родственники решили оттяпать наследство и подали в суд (последнее, кстати, очень плохая идея в коридоре затмений).

Но значимые события произойдут только в том случае, если затмения задевают важные точки вашего гороскопа, у остальных - по касательной. Очень серьезный фактор, если затмение совпадает с днем рождения. Это указание, что год будет очень важным для вас, возможны яркие судьбоносные события.

Еще следует помнить, что солнечное затмение - это больше про событийный слой реальности, а лунное - про эмоции и нашу внутреннюю жизнь. Так что вблизи лунного затмения эмоционально может поштормить. Окружающие либо вы сами можете провоцировать на конфликты. Не поддавайтесь, если, конечно, не хотите выяснить отношения, порвать их, расставить все точки над «i». Этот коридор затмений как раз очень хорошее время, чтобы разорвать тяжелые, мучительные, изжившие себя отношения. Шансы на их возобновление будут практически равны нулю.

Нынешнее солнечное затмение происходит на оси Овен - Весы и подсвечивает тему партнерских отношений - любовных, деловых, дружеских. Внимательно наблюдайте за тем, что происходит у вас в этой сфере. Наступает период, когда партнеры показывают свое истинное лицо. (Но не забывайте, что для других людей в роли партнера выступаете вы.) Если быть честным и осознанным, можно найти ответы на все вопросы, увидеть свои негативные программы. А при желании и должном уровне усилий избавиться от них. Уместным будет вернуться на полтора года назад - в позднюю осень - начало зимы 2021-го, вспомнить, что происходило у вас в тот период. События могут вернуться на новом, чаще всего завершающем витке. Либо пойдут на новый круг, но уже с неким новым качеством.

Очень интересны аспекты затмения 20 апреля - большое скопление планет в одном секторе гороскопа и в соединении с восходящим лунным узлом (лунный узел показывает будущее). События вблизи затмения будут иметь далеко идущие последствия и могут сформировать жизнь на ближайшие восемнадцать лет. Это касается как отдельных людей, так и государств. А такой концентрат планет говорит о том, что события будут многофакторные, затронут сразу многие сферы жизни.

У лунного затмения 5 мая тоже очень непростые аспекты. В сам день затмения и два-три дня до и после могут дать о себе знать неприятные события и люди из прошлого, которые вызовут сильные негативные эмоции, неприятные воспоминания и переживания. В особо сложных случаях эти эмоции могут накрывать как цунами. Но в то же время это шанс посмотреть в лицо собственным демонам, сокрушить их, очиститься и закрыть прошлые гештальты.