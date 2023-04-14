В Бежаницком районе задержан браконьер

13:44, 14 апреля 2023, ПАИ

Незаконную добычу водных биоресурсов полиция пресекла в Бежаницком районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

3 апреля около семи утра в акватории озера Бардовское у деревни Борисково Бежаницкого района 62-летний житель района ловил рыбу сетью. Браконьера задержали с поличным. У него изъяли резиновую лодку, сети и рыбу – щуку и красноперок.

Причиненный ущерб устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.