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Где пройти обучение по Матрице судьбы в Пскове

Матрица судьбы – это уникальная система, которая используется для самопознания и анализа личности. Она строится с учетом даты рождения человека. Основа такой системы – чакры человека, которые определяют все сферы жизни, оказывают влияние на человека. Состояние чакр, которое определяется с учетом цифр, показывает, почему человек сталкивается с теми или иными проблемами со здоровьем. Обладая знаниями, можно не только улучшить общее самочувствие, но и вывести на новый уровень качество жизни, добившись положительных изменений в основных сферах:

- любовь и личные отношения;
- карьера и профессиональная реализация;
- социум;
- семья и отношения с родителями.

Фото: artemblok.com

Если вас интересует это направление, вы хотите получить новые знания для личного использования или освоения востребованной профессии нумеролога, то пройти обучение Матрице судьбы в Пскове и области, а также в других регионах России можно в онлайн-школе Артема Блока. Это действующий нумеролог, который делится своими знаниями и практическими навыками. Курс подойдет как новичкам, так и действующим нумерологам, которые хотят расширить спектр услуг и повысить свой чек.

Как проходит обучение

Если вы хотите пройти курс по Матрице судьбы, то подробнее ознакомиться с программой можно на официальном сайте онлайн-школы. Выберите соответствующий раздел в меню. Если вас заинтересует курс, то в режиме онлайн оставьте заявку. На данный момент ведется предзапись. При заполнении анкеты, представленной на сайте, у вас больше возможность попасть на курс, так как количество мест ограничено.

Обучение проводится в онлайн-формате. Всем ученикам предоставляется доступ к обучающей платформе, где в личном кабинете будут собраны все материалы. Продолжительность обучения составляет 6 недель. Уже на 4-й неделе вы сможете использовать полученные знания на практике. Организуются платные консультации для клиентов онлайн-школы, которые проводят ее ученики. Благодаря такому подходу, лучше усваивается и закрепляется теория. Те, кто планирует в будущем работать нумерологом, смогут узнать о тонкостях сотрудничества, взаимодействия с целевой аудиторией.

Так как обучение от школы https://artemblok.com/ проходит в онлайн-формате, то пройти подготовку могут ученики из любого региона страны. Вы сможете совмещать обучение с основной работой, с учебой или уходом за ребенком. Во время обучения гарантируется поддержка со стороны кураторов, которые оперативно ответят на ваши вопросы.

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ИП Блок А.А. ИНН 130803555900

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