О сильном ветре 15 апреля предупредили псковичей в МЧС

15:30, 14 апреля 2023, ПАИ

Порывы ветра до 13 метров в секунду ожидаются 15 апреля в Псковской области. Прогноз погоды опубликован в Telegram-канале ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 15 апреля на территории региона ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Прогнозируется ветер восточных направлений со скростью от 8 до 13 метров в секунду.

В связи с сильными порывами ветра на территории региона увеличивается вероятность возникновения ландшафтных пожаров, подчеркнули в МЧС. В условиях ветреной погоды огонь распространяется с огромной скоростью на большие площади, из-за чего процесс горения может стать неконтролируемым.

«Уважаемые граждане! Убедительно просим не жечь сухую траву и мусор, это может обернуться трагедией! Ваша безопасность — ваша ответственность!» - подчеркнули в ведомстве.