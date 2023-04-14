10 лет колонии получил житель Острова за жестокое убийство

16:05, 14 апреля 2023, ПАИ

32-летний житель Острова признан виновным в убийстве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

В ночь на 19 апреля 2022 года ранее судимый злоумышленник употреблял спиртные напитки в гостях у знакомых по случаю новоселья в одном из домов на улице Фестивальной в городе Острове. Поссорившись с одним из гостей, он избил его, выволок на улицу и нанес колото-резаные раны. Потерпевший скончался. А виновный, чтобы уклониться от ответственности за совершенное преступление, сбежал.

В течение суток следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска обнаружили преступника в одном из отдаленных районов области.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.