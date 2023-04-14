Связанные со старением цепных мостов в Острове дефекты обнаружили специалисты

17:03, 14 апреля 2023, ПАИ

Специалисты строительной компании «Балтийский берег», которые занимались реставрацией цепных мостов в Острове два года назад, провели их очередное обследование. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров.

«Проведен комплекс работ в рамках ежегодного обследования мостового сооружения на предмет выявления дефектов, которые подлежат устранению в ходе гарантийных обязательств. Выявленные дефекты не столько следствие выполненных работ, сколько прогрессирующее со временем старение и усталость оригинальных строительных конструкций и материалов. К работам по устранению установленного перечня дефектов специалисты приступят после 20 мая», - отметил Дмитрий Быстров.

Подробнее о реставрации мостов можно прочитать в материале «Занимательная арифметика реставрации цепных мостов в Острове».