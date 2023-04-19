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Общество

80-летие со дня основания контрразведки «Смерш» отмечают 19 апреля

80 лет со дня основания главного управления контрразведки «Смерш» исполняется сегодня, 19 апреля, сообщает сайт calend.ru.

За три года своей деятельности «Смерш» вписал в историю отечественных органов государственной безопасности одну из самых славных и героических страниц.

После победы советских войск под Москвой, а затем и под Сталинградом обстановка на советско-германском фронте стабилизировалась. В этих условиях возросла наступательность особых отделов НКВД СССР в борьбе со спецслужбами противника. Сложилась система сбора оперативных данных о немецких разведывательных органах, наладилась зафронтовая работа по проникновению в спецорганы врага на оккупированных территориях.

Весной 1943 года военная контрразведка так же, как и армия, перехватила стратегическую инициативу.

В этих условиях возникла необходимость повышения эффективности борьбы со спецслужбами противника, организации деятельности военной контрразведки в соответствии со складывающейся на фронтах стратегической ситуацией, создания единого боевого организма для наступлений и побед.

Решение о создании новой спецслужбы и её организационных формах принял лично Иосиф Сталин. За несколько дней до этого он впервые пригласил к себе в кабинет почти всех начальников особых отделов фронтов, армий и руководителей центрального аппарата. Переговорил с каждым. Речь шла о новых задачах военной контрразведки.

19 апреля 1943 года Совет народных комиссаров СССР постановил: «Управление Особых Отделов НКВД СССР изъять из ведения НКВД СССР и передать Народному Комиссариату Обороны, реорганизовав его в Главное Управление Контрразведки НКО «Смерть шпионам».

Всего за годы войны обезврежено более 30 тысяч шпионов, 3,5 тысячи диверсантов и 6 тысяч террористов.

Ни один стратегический план советского командования в годы войны не стал достоянием немцев. Армия и флот были надёжно ограждены от подрывной деятельности спецслужб нацистской Германии и её союзников.

У «Смерша» была своя «Курская дуга». Благодаря его эффективной работе вермахт накануне Курской битвы оказался «слеп и глух». А командующий Центральным фронтом генерал армии К. К. Рокоссовский был вооружён полной информацией о противнике.

Совместно с Генеральным штабом Красной Армии органами «Смерш» была создана действенная система дезинформирования противника. По сути дела, это была «Большая игра».

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