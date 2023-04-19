80-летие со дня основания контрразведки «Смерш» отмечают 19 апреля

09:11, 19 апреля 2023, ПАИ

80 лет со дня основания главного управления контрразведки «Смерш» исполняется сегодня, 19 апреля, сообщает сайт calend.ru.

За три года своей деятельности «Смерш» вписал в историю отечественных органов государственной безопасности одну из самых славных и героических страниц.

После победы советских войск под Москвой, а затем и под Сталинградом обстановка на советско-германском фронте стабилизировалась. В этих условиях возросла наступательность особых отделов НКВД СССР в борьбе со спецслужбами противника. Сложилась система сбора оперативных данных о немецких разведывательных органах, наладилась зафронтовая работа по проникновению в спецорганы врага на оккупированных территориях.

Весной 1943 года военная контрразведка так же, как и армия, перехватила стратегическую инициативу.

В этих условиях возникла необходимость повышения эффективности борьбы со спецслужбами противника, организации деятельности военной контрразведки в соответствии со складывающейся на фронтах стратегической ситуацией, создания единого боевого организма для наступлений и побед.

Решение о создании новой спецслужбы и её организационных формах принял лично Иосиф Сталин. За несколько дней до этого он впервые пригласил к себе в кабинет почти всех начальников особых отделов фронтов, армий и руководителей центрального аппарата. Переговорил с каждым. Речь шла о новых задачах военной контрразведки.

19 апреля 1943 года Совет народных комиссаров СССР постановил: «Управление Особых Отделов НКВД СССР изъять из ведения НКВД СССР и передать Народному Комиссариату Обороны, реорганизовав его в Главное Управление Контрразведки НКО «Смерть шпионам».

Всего за годы войны обезврежено более 30 тысяч шпионов, 3,5 тысячи диверсантов и 6 тысяч террористов.

Ни один стратегический план советского командования в годы войны не стал достоянием немцев. Армия и флот были надёжно ограждены от подрывной деятельности спецслужб нацистской Германии и её союзников.

У «Смерша» была своя «Курская дуга». Благодаря его эффективной работе вермахт накануне Курской битвы оказался «слеп и глух». А командующий Центральным фронтом генерал армии К. К. Рокоссовский был вооружён полной информацией о противнике.

Совместно с Генеральным штабом Красной Армии органами «Смерш» была создана действенная система дезинформирования противника. По сути дела, это была «Большая игра».