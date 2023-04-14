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Общество

Вышел в эфир 108-й выпуск «Псковского телеграма»

Нейминг и мурал: 108-й выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир.

Неделя полна приключений, откровений и заявлений. Председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева не против разговора о сокращении числа членов палаты, псковский архитектор Владимир Шуляковский предлагает увековечить Юлию Пересильд на стене дома, Игорь Романов продолжает «шнуроваться».

А тем временем на просторах России сеть суши с названием на букву «Ё» продолжает победное шествие с бесплатным пиаром. В общем, жизнь, кругом жизнь. Об этом в очередном, 108-м выпуске «Псковского телеграма» поговорят, поспорят и местами посмеются ведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Надежда Назаренко.

«Псковский телеграм» — еженедельный видеопроект Псковского агентства информации о темах, обсуждаемых в региональном и федеральном телеграм-пространстве. Программа выходит по пятницам в 18:00 на портале ПАИ, в 18:30 — в эфире телеканала «Первый Псковский».

 

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