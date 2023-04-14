Момент разбойного нападения на банк в Великих Луках попал на видео

17:21, 14 апреля 2023, ПАИ

Момент разбойного нападения на банк в Великих Луках попал на камеры видеонаблюдения. Видеозапись опубликована в Telegram-канале «Псковская сводка».

По предварительной информации, неизвестный мужчина в черной одежде и медицинской маске, угрожая работникам банка предметом, конструктивно схожим с пистолетом, потребовал отдать ему кассовую выручку в размере более 80 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Великих Луках совершено вооружённое ограбление банка в ТЦ «Апельсин».