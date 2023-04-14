Владимир Путин утвердил московское время в новых регионах
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым определяется московский часовой пояс в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщает РИА Новости.
Закон включает новые субъекты РФ — Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую область и Херсонскую область — в состав территорий, образующих вторую часовую зону (мск (московское время) UTC+3).
Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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