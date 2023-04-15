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Две трети россиян не имеют иммунитета к кори — исследование

Россияне в первые месяцы 2023 года стали проверять иммунитет к вирусу кори в два раза чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом у 72 % граждан нет иммунитета к этой инфекции, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование лаборатории «Гемотест». 

«В первые месяцы 2023 года жители РФ в два раза чаще, чем в прошлом году, стали проверять иммунитет к вирусу кори... В среднем у 72 % россиян, сдавших анализ на антитела класса G к вирусу кори, нет иммунитета к этой опасной инфекции», — говорится в исследовании. В 2023 году лаборатория «Гемотест» уже провела 17 000 исследований на антитела IgG к кори.

Специалисты «Гемотеста» зафиксировали, что у 80 % пациентов, проверявших свой иммунитет к кори в Ленинградской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Ставропольском крае, нет защиты от вируса. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель чуть ниже — 75-77 % людей, в Московской области — 73 %.

Добавляется, что первую прививку от кори ребёнку делают в 1 год, затем повторяют в 6 лет. После второй прививки иммунитет формируется в 95 % случаев и сохраняется максимум на 18 лет, постепенно снижаясь вплоть до исчезновения антител из крови — скорость этого процесса зависит от индивидуальных особенностей организма.

«Поэтому взрослому человеку рекомендуется контролировать уровень антител каждые пять лет, чтобы вовремя ревакцинироваться и защитить себя от заражения вирусом кори», — отмечается в исследовании.

«Проверить силу иммунитета можно с помощью исследования на антитела класса IgG — они появляются в крови после прививки или болезни. Если уровень антител высокий, организм готов противостоять вирусу кори, то есть человек защищён. Если количество антител минимально или их нет вообще — пора делать ревакцинацию», — объясняет главный врач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин.
 

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