Латвия внесла Инстасамку в чёрный список

14:21, 15 апреля 2023, ПАИ

Рэпер Instasamka (настоящее имя — Дарья Зотеева) внесена в чёрный список лиц, которым запрещён въезд в Латвию, на неопределённый срок, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Латвийского МИД Эдгара Ринкевича.

«На основании части второй статьи 61 закона об иммиграции я принял решение внести гражданку Российской Федерации Дарью Зотееву в список нежелательных для Латвии лиц, что означает запрет на въезд в Латвию на неопределённый срок», — написал Ринкевич в Twitter.

Ранее Зотеева попала в базу скандального украинского ресурса «Миротворец», после того как появились сообщения, что она якобы пожертвовала большую сумму на нужды Российской армии. В конце января концерт Instasamkа был отменён в Пятигорске. В мае 2022 года Кировский районный суд Петербурга запретил клип Зотеевой, признав его пропагандирующим экстремистское движение: он был удалён со всех площадок Сети ещё до решения суда.