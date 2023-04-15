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Происшествия

Фальшивую купюру 5 000 рублей обнаружили в Пскове

Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в одном из финансовых учреждений Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся сведениям, поступила она из одного из магазинов Пскова. Купюра изъята. Возбуждено уголовное дело.

Стражи правопорядка напоминают гражданам об алгоритме действий при выявлении фальшивых купюр.

  • Постарайтесь вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюра.
  • Незамедлительно обратитесь в полицию и дайте исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная банкнота, сообщите приметы лица, осуществившего её сбыт. Если вы этого не сделаете и попытаетесь избавиться от купюры путём её сбыта, то сами совершите преступление!
  • Если вы обнаруживаете поддельную купюру в момент её получения, по возможности примите меры к задержанию лица, совершающего сбыт купюры (обратитесь к охране магазина, позвоните в полицию, нажмите тревожную кнопку).
  • Ни в коем случае нельзя возвращать купюру сбытчику! Необходимо запомнить его приметы, автотранспорт, на котором он передвигался, а также очевидцев сбыта, о чём сразу же сообщите сотрудникам полиции.
  • В случае обнаружения поддельных денежных знаков при пересчёте выручки в коммерческой организации также следует без промедления обратиться в ближайший отдел полиции и ожидать прибытия следственно-оперативной группы, которая компетентно разберётся в сложившейся ситуации.
  • Категорически запрещается после обнаружения поддельной банкноты сдавать её вместе с выручкой в банк! В этом случае лицо, сдающее такую купюру, тоже совершает сбыт фальшивки и будет привлечено к уголовной ответственности.
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