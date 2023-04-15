Фальшивую купюру 5 000 рублей обнаружили в Пскове

16:46, 15 апреля 2023, ПАИ

Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в одном из финансовых учреждений Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся сведениям, поступила она из одного из магазинов Пскова. Купюра изъята. Возбуждено уголовное дело.

Стражи правопорядка напоминают гражданам об алгоритме действий при выявлении фальшивых купюр.