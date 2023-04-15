Мошенники похитили около 800 тысяч рублей у жителей Псковской области

17:53, 15 апреля 2023, ПАИ

Мошенники обманным путем похитили около 800 тысяч рублей у жителей Пскова, Великих Лук, Острова, Пустошки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям региона звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они предлагали доверчивым собеседникам свою помощь якобы в предотвращении неких попыток несанкционированного оформления на них кредитов. А для этого клиентам требовалось самим срочно оформить кредиты и перевести полученные денежные средства на указанные «безопасные счета», что те и сделали.

В итоге ряд граждан лишились в общей сложности около 800 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел. Возбуждены уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится расследование.