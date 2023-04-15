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Общество

Фестиваль «Студенческая весна» завершился в Псковской области

Региональный этап фестиваля «Российская студенческая весна» завершился в Пскове. Всего в конкурсе принимали участие 194 студента высшего и среднего профессионального образования Псковской области по семи направлениям: арт, вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное, мода и оригинальный жанр. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова.

Напомним, что Всероссийская студенческая весна - это ежегодный фестиваль для студентов высших и средних профессиональных образовательных учреждений, который проводится Российским Союзом Молодёжи. Студенты соревнуются в различных творческих направлениях, среди которых вокальное, танцевальное, театральное и другие. Чтобы отправиться на Всероссийский этап, участники сначала проходят региональный отбор.

В этом году отборочные туры проходили в Великих Луках и Пскове. Победители муниципальных этапов сразились на региональном отборочном этапе в Пскове.

Фестиваль проходил два дня. 13 апреля был отборочный этап, а 14 апреля состоялся гала-концерт, в котором выступили самые яркие номера по мнению профессионального жюри, а также состоялось награждение победителей.

Фото здесь и далее: пресс-служба комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова

В этом году победителями регионального этапа стали студенты Псковского государственного университета, Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, Псковского филиала ФСИН, Псковского областного колледжа искусств им. Н.А.Римского-Корсакого, Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса и других. Всего 42 победителя, включая творческие коллективы, дуэты и сольные номера.

Победители получили статуэтки, дипломы и подарки от партнеров конкурса.

Далее победители отправятся на Всероссийскую студенческую весну, которая пройдёт в Перми (для высших образовательных учреждений) и в Ханты-Мансийске (для средних профессиональных образовательных учреждений).

Организаторы конкурса:
- Псковскому региональному отделению «Российский союз молодёжи»
- АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»
- Комитету по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Пскова
- ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»

Фестиваль прошёл при поддержке Управления общественных проектов и молодёжной политики Правительства Псковской области в рамках программы «Регион для молодых» от Росмолодёжи.

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