Фестиваль «Студенческая весна» завершился в Псковской области

18:56, 15 апреля 2023, ПАИ

Региональный этап фестиваля «Российская студенческая весна» завершился в Пскове. Всего в конкурсе принимали участие 194 студента высшего и среднего профессионального образования Псковской области по семи направлениям: арт, вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное, мода и оригинальный жанр. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова.

Напомним, что Всероссийская студенческая весна - это ежегодный фестиваль для студентов высших и средних профессиональных образовательных учреждений, который проводится Российским Союзом Молодёжи. Студенты соревнуются в различных творческих направлениях, среди которых вокальное, танцевальное, театральное и другие. Чтобы отправиться на Всероссийский этап, участники сначала проходят региональный отбор.

В этом году отборочные туры проходили в Великих Луках и Пскове. Победители муниципальных этапов сразились на региональном отборочном этапе в Пскове.

Фестиваль проходил два дня. 13 апреля был отборочный этап, а 14 апреля состоялся гала-концерт, в котором выступили самые яркие номера по мнению профессионального жюри, а также состоялось награждение победителей.

В этом году победителями регионального этапа стали студенты Псковского государственного университета, Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, Псковского филиала ФСИН, Псковского областного колледжа искусств им. Н.А.Римского-Корсакого, Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса и других. Всего 42 победителя, включая творческие коллективы, дуэты и сольные номера.

Победители получили статуэтки, дипломы и подарки от партнеров конкурса.

Далее победители отправятся на Всероссийскую студенческую весну, которая пройдёт в Перми (для высших образовательных учреждений) и в Ханты-Мансийске (для средних профессиональных образовательных учреждений).

Организаторы конкурса:

- Псковскому региональному отделению «Российский союз молодёжи»

- АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

- Комитету по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Пскова

- ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»

Фестиваль прошёл при поддержке Управления общественных проектов и молодёжной политики Правительства Псковской области в рамках программы «Регион для молодых» от Росмолодёжи.