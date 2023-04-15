Студенты филиала ПсковГУ заняли призовые места в городском кроссе в Великих Луках

20:07, 15 апреля 2023, ПАИ

Командный городской легкоатлетический кросс прошел в городе Великие Луки 13 апреля. В нём приняли участие студенты филиала ПсковГУ. Об этом сообщается в группе «Филиал ПсковГУ в г. Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

«Цель данного мероприятия: привлечь студентов к занятиям легкоатлетическим спортом, основанном на естественных движениях человека и поэтому самом доступном; содействовать выявлению и привлечению к систематическим занятиям легкой атлетикой детей, проявляющих особые способности в беге; способствовать популяризации легкоатлетического спорта среди юных спортсменов и их родителей, выявление сильнейших легкоатлетов города», - отмечается в сообщении.

Наставником студентов выступил Владислав Болдов. Команду филиала ПсковГУ представляли:

- девушки (1000 метров): Анастасия Бутылина, Ксения Снегирёва, Анастасия Кравченко и Маргарита Алексеева;

- юноши (1000 метров): Степан Глебов, Андрей Макаров, Дмитрий Фёдоров;

- девушки (2000 метров): Наталья Илларионова.

Среди юношей на дистанции 1000 метров Степан Глебов занял второе место, а среди девушек на дистанции 2000 метров Наталья Илларионова заняла также второе место.

«Поздравляем наших студентов и желаем дальнейших успехов!» - добавляется в сообщении.