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Спорт

Псковские боксёры завоевали семь медалей на турнире в Сертолово

Псковские воспитанники спортивной школы «Олимп» завоевали семь медалей на региональных соревнованиях по боксу, которые прошли в Сертолово Ленинградской области. Об этом сообщается на личной странице псковского тренера Вадима Голика в соцсети «ВКонтакте».

  • Псковские боксёры завоевали семь медалей на турнире в Сертолово
    Фото: из сообщества Вадима Голика в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковские боксёры завоевали семь медалей на турнире в Сертолово
    Фото: из сообщества Вадима Голика в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковские боксёры завоевали семь медалей на турнире в Сертолово
    Фото: из сообщества Вадима Голика в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковские боксёры завоевали семь медалей на турнире в Сертолово
    Фото: из сообщества Вадима Голика в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковские боксёры завоевали семь медалей на турнире в Сертолово
    Фото: из сообщества Вадима Голика в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковские боксёры завоевали семь медалей на турнире в Сертолово
    Фото: из сообщества Вадима Голика в соцсети «ВКонтакте»

Победителями соревнований стали Кирилл Михайлов, Виктор Эвальд и Омар Кулаев. Серебряные медали завоевали Анжелика Кольцова, Алексей Гнатюк, Семён Зударев и Максим Свереда.

Турнир был посвящён памяти защитников Родины, погибших в войнах и военных конфликтах, а также памяти Героя России Дмитрия Кожемякина.

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