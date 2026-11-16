Псковские боксёры завоевали семь медалей на турнире в Сертолово
Псковские воспитанники спортивной школы «Олимп» завоевали семь медалей на региональных соревнованиях по боксу, которые прошли в Сертолово Ленинградской области. Об этом сообщается на личной странице псковского тренера Вадима Голика в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: из сообщества Вадима Голика в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: из сообщества Вадима Голика в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: из сообщества Вадима Голика в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: из сообщества Вадима Голика в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: из сообщества Вадима Голика в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: из сообщества Вадима Голика в соцсети «ВКонтакте»
Победителями соревнований стали Кирилл Михайлов, Виктор Эвальд и Омар Кулаев. Серебряные медали завоевали Анжелика Кольцова, Алексей Гнатюк, Семён Зударев и Максим Свереда.
Турнир был посвящён памяти защитников Родины, погибших в войнах и военных конфликтах, а также памяти Героя России Дмитрия Кожемякина.
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