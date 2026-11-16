Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису

11:57, 16 ноября 2026, ПАИ

Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису, который прошёл на базе клуба Nordman в Пскове 14 и 15 ноября. Об этом сообщается в соцсетях клуба.



Фото: клуб Nordman



Фото: клуб Nordman



Фото: клуб Nordman



Фото: клуб Nordman



Фото: клуб Nordman



Фото: клуб Nordman



Фото: клуб Nordman



Фото: клуб Nordman















Член клуба Nordman Анастасия Ильина выиграла турнир во всех трёх зачётах: личном, женском парном с одноклубницей Валерией Маренковой, а также в смешанном парном с ещё одним представителем Nordman Вадимом Барышниковым. Второе место в женских одиночках заняла Анастасия Беляева из Пскова, а замкнула топ-3 ещё одна псковичка Полина Петрищева.

Вадим Барышников выиграл региональный чемпионат среди мужчин в личном разряде. Вторым стал великолучанин Виталий Синченко, третьим – Дмитрий Горбачёв из Пскова. Кроме того, Барышников завоевал серебро в мужских парах с одноклубником Олегом Дмитриевым, а первыми здесь стали великолучане Виталий Синченко и Филипп Бондарев.