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Спорт

Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису

Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису, который прошёл на базе клуба Nordman в Пскове 14 и 15 ноября. Об этом сообщается в соцсетях клуба.

  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису
    Фото: клуб Nordman
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису
    Фото: клуб Nordman
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису
    Фото: клуб Nordman
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису
    Фото: клуб Nordman
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису
    Фото: клуб Nordman
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису
    Фото: клуб Nordman
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису
    Фото: клуб Nordman
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису
    Фото: клуб Nordman

Член клуба Nordman Анастасия Ильина выиграла турнир во всех трёх зачётах: личном, женском парном с одноклубницей Валерией Маренковой, а также в смешанном парном с ещё одним представителем Nordman Вадимом Барышниковым. Второе место в женских одиночках заняла Анастасия Беляева из Пскова, а замкнула топ-3 ещё одна псковичка Полина Петрищева.

Вадим Барышников выиграл региональный чемпионат среди мужчин в личном разряде. Вторым стал великолучанин Виталий Синченко, третьим – Дмитрий Горбачёв из Пскова. Кроме того, Барышников завоевал серебро в мужских парах с одноклубником Олегом Дмитриевым, а первыми здесь стали великолучане Виталий Синченко и Филипп Бондарев.

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