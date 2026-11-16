Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковская «Бригантина» завоевала бронзу на домашнем волейбольном турнире ко Дню полиции

Псковская «Бригантина» завоевала бронзу на домашнем волейбольном турнире среди юношей 2010–2011 годов рождения ко Дню полиции. Об этом сообщается в группе Pskov Volleyball Club в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях приняли участие шесть команд из Пскова, Великого Новгорода, Москвы, Печор, Липецка и Санкт-Петербурга.

По итогам победителем турнира стал волейбольный клуб «Актив» из Великого Новгорода. Серебряные медали завоевала команда «МВА Бауманская» из Москвы. Замкнула тройку лидеров псковская «Бригантина». Помимо этого, в пятёрку сильнейших вошла печорская «Юность».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

16 ноября 2026

Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису
16 ноября 2026

Псковские боксёры завоевали семь медалей на турнире в Сертолово
16 ноября 2026

Псковская «Бригантина» завоевала бронзу на домашнем волейбольном турнире ко Дню полиции
16 ноября 2026

Россиянка Мирра Андреева стала победительницей Итогового турнира
14 ноября 2026

Гдовские спортсмены завоевали первое место на Кубке России по футзалу
14 ноября 2026

«Безграничные возможности»: фестиваль адаптивных видов спорта в Пскове
14 ноября 2026

Кудо для самых юных: в Пскове проходит фестиваль городов СЗФО
14 ноября 2026

Фестиваль адаптивных видов спорта «Безграничные возможности» проходит в Пскове

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...