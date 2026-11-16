Псковская «Бригантина» завоевала бронзу на домашнем волейбольном турнире ко Дню полиции

10:39, 16 ноября 2026, ПАИ

Псковская «Бригантина» завоевала бронзу на домашнем волейбольном турнире среди юношей 2010–2011 годов рождения ко Дню полиции. Об этом сообщается в группе Pskov Volleyball Club в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях приняли участие шесть команд из Пскова, Великого Новгорода, Москвы, Печор, Липецка и Санкт-Петербурга.

По итогам победителем турнира стал волейбольный клуб «Актив» из Великого Новгорода. Серебряные медали завоевала команда «МВА Бауманская» из Москвы. Замкнула тройку лидеров псковская «Бригантина». Помимо этого, в пятёрку сильнейших вошла печорская «Юность».