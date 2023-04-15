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Врач посоветовал дачникам делать перерывы в работе каждые 15 минут

Резкое начало дачных работ может привести к обострению хронических болезней и сердечно-сосудистым катастрофам, поэтому надо делать перерывы каждые 15-20 минут и перераспределять нагрузку на разные группы мышц, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

«Какой бы работой человек ни занимался на даче, необходимо делать частые перерывы на отдых каждые 15-20 минут, менять виды деятельности, перераспределять нагрузку на разные группы мышц и соотносить состояние самочувствия с нагрузками. Нагрузки необходимо наращивать постепенно, распределять объем работ с учетом этого», - рассказал Андрей Тяжельников, пишет РИА Новости.

Также он отметил, что во время дачных работ важно не усердствовать с подъемом тяжестей и использовать для этого приспособления. Чтобы не сорвать спину, необходимо правильно поднимать тяжелые предметы. По словам специалиста, сначала надо присесть и затем аккуратно подниматься. Второе важное правило – не находиться долго в позе головой вниз. Это может вызвать резкое повышение давления.

«Открывая дачный сезон, люди увлекаются желанием успеть побольше, а нетренированный организм не выдерживает резких нагрузок. Все это провоцирует обострения хронических заболеваний и зачастую сердечно-сосудистые катастрофы», - подчеркнул Андрей Тяжельников.

Специалист добавил, что зачастую в весенний период могут чувствоваться сонливость, апатичность и нехватка сил. Это происходит потому, что за зиму организм ослабляется из-за снижения активности, нехватки солнца и витаминов, к тому же весной происходит перестройка на новые климатические условия.

«Чтобы помочь своему организму, нужно больше бывать на свежем воздухе, постепенно повышать физические нагрузки. Если человек не готов бегать или идти в фитнес-зал, то находить возможность для разминки, пеших прогулок. Важно сбалансировать питание, уделяя внимание продуктам с высоким содержанием витаминов, качественно высыпаться, а также отказаться от чрезмерного потребления алкоголя», - рассказал Андрей Тяжельников.

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