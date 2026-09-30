Синоптики рассказали о погоде в Псковской области 1 октября
Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 1 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Ночью и утром местами прогнозируют туман.
Температура в области ночью составит от +5 до +10 градусов, днём – от +14 до +19. В Пскове ночью ожидается от +8 до +10 градусов, днём – от +17 до +19.
Будет дуть восточный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду.
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