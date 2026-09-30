Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Псковской области 1 октября

Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 1 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Ночью и утром местами прогнозируют туман.

Фото: ПАИ

Температура в области ночью составит от +5 до +10 градусов, днём – от +14 до +19. В Пскове ночью ожидается от +8 до +10 градусов, днём – от +17 до +19.

Будет дуть восточный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



30 сентября 2026

Всероссийский педагогический семинар прошёл в Великих Луках
30 сентября 2026

Условный очаг чумы животных ликвидировали на учениях в Псковской области
30 сентября 2026

Тонны итальянского корма для собак и кошек запретили ввозить в Псковскую область
30 сентября 2026

О студенческом конструкторском бюро ПсковГУ рассказали в программе «Среда обитания». Главное
30 сентября 2026

Более 30 предложений о трудоустройстве получили псковичи на осенней ярмарке вакансий
30 сентября 2026

Защиту инфраструктурных объектов обсудил Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба
30 сентября 2026

Синоптики рассказали о погоде в Псковской области 1 октября
30 сентября 2026

Участники молодёжного форума в Пскове провели акцию в День воссоединения исторических регионов с Россией

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...