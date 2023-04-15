Около двух миллионов рублей похитил мошенники у жителей Псковской области

10:06, 16 апреля 2023, ПАИ

Мошенники похитили у жителей Псковской области в общей сложности около двух миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в эти апрельские дни нескольким гражданам, в том числе жителям Пскова и Великих Лук, позвонили неизвестные лица. Они заявили собеседникам, что некие злоумышленники, якобы, пытаются незаконно оформить на них кредиты. И чтобы предотвратить это противоправное деяние предложили им срочно перевести сбережения и кредитные деньги на «безопасные счета». Доверчивые люди последовали их «совету». А некоторых других жителей региона мошенники ввели в заблуждение под предлогом предоставления хорошего заработка в Сети.

В итоге, потерпевшим причинен ущерб на общую сумму около двух миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.