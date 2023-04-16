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Общество

Псковским работодателям напомнили о необходимости подтвердить ОВЭД

Подтвердить основной вид экономической деятельности работодатели Псковской области могут до 17 апреля включительно. На сегодняшний день из 11 300 страхователей, обязанных в этом году заявить об основном виде деятельности, только 6 034 страхователя направили пакет документов в псковское отделение Социального фонда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ОСФР по Псковской области.

В связи с тем что срок подтверждения основного вида экономической деятельности (ежегодно не позднее 15 апреля) в этом году выпадает на выходной день, возможность подачи документов продлена до 17 апреля включительно. До окончания этого срока работодателям –юридическим лицам (компаниям и их обособленным подразделениям) необходимо представить в территориальный орган Социального фонда по месту своей регистрации сведения по итогам деятельности за предыдущий год.

Как разъяснили в Социальном фонде, речь идёт об организациях, зарегистрированных в качестве страхователя в 2022 году и ранее. Если организация зарегистрирована в текущем году, то подтверждать основной вид деятельности не требуется.

Для подтверждения ОВЭД работодателям или их законным представителям по доверенности необходимо направить заявление по новой форме, справку – подтверждение основного вида экономической деятельности, а также копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за 2022 год (кроме страхователей субъектов малого предпринимательства).

Ежегодная процедура подтверждения ОВЭД необходима для определения размера страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, исходя из которого страхователь будет рассчитывать и уплачивать взносы за своих сотрудников в текущем году. Чем выше класс профессионального риска, к которому относится ОВЭД страхователя, тем выше размер страхового тарифа.

Документы можно предоставить в электронной форме через портал госуслуг, личный кабинет страхователя на сайте СФР, а также сайт подтверждения ОВЭД. Сведения на бумажном носителе можно предоставить в отделении СФР, МФЦ или почтой.

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