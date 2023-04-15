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Происшествия

Жителей Псковской области обвинили в фиктивной регистрации иностранцев

В Невеле и Опочке горожанки подозреваются в фиктивной регистрации граждан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в марте текущего года в городе Невеле местная жительница 1982 года рождения осуществила фиктивную регистрацию гражданина Республики Беларусь. Обстоятельства произошедшего выясняются. А в Опочке горожанка 1978 года рождения фиктивно зарегистрировала гражданина Республики Армения.

И подобные факты на территории области далеко не единичные. В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за такого рода противозаконные деяния.

В соответствии со статьёй 322.3 «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» Уголовного кодекса Российской Федерации правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет, либо принудительными работами на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

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