Россиянам объяснили, как правильно выходить из поста после Пасхи

18:05, 16 апреля 2023, ПАИ

Тем, кто соблюдал пост, после Пасхи рекомендуется есть маленькими порциями каждые три часа, мясные продукты добавлять в меню постепенно, причём начинать лучше с курицы или индейки, а не со свинины и говядины, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.

«Выходить из поста рекомендуется постепенно, расширяя меню в течение первой недели после Пасхи. Рекомендуется есть маленькими порциями каждые три часа, режим питания должен включать четыре-пять приёмов пищи в день», — пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

После выхода из поста рекомендуются лёгкие супы на овощном бульоне, можно есть белую рыбу, такую как минтай, треска и окунь. А вот мясные продукты следует добавлять в меню постепенно, предпочтительно начинать с мяса курицы или индейки, а не со свинины и говядины, отметили в ведомстве.

Не следует налегать на булочки, пирожки, торты с кремом и различные изделия из теста — пельмени, вареники: эти продукты способствуют быстрому повышению уровня глюкозы в крови, могут вызвать панкреатит, обострение гастрита и вздутие кишечника, пояснили в Роспотребнадзоре.