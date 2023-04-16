Пасху отметили в исправительных учреждениях Псковской области

21:15, 16 апреля 2023, ПАИ

Пасху отметили осуждённые, обвиняемые и подозреваемые учреждений, подведомственных УФСИН России по Псковской области. Для них были организованы торжественные пасхальные мероприятия. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

«Так, на территории тюремных храмов и молельных комнат священнослужители, окормляющие приходы, провели праздничные богослужения и духовные беседы на тему праздника Светлой Пасхи. Осуждённые, отбывающие наказание на участках колоний-поселений, имели возможность помолиться и поставить свечи в церквях, которые расположены в пределах муниципалитетов мест дислокаций исправительных учреждений», — отметили в сообщении.

По сложившейся традиции в учреждениях прошли крестные ходы, а каждый человек, содержащийся в исправительной колонии или следственном изоляторе, независимо от своего вероисповедания, получил пасхальные яйца и куличи.

Как отметил помощник начальника УФСИН России по Псковской области по организации работы с верующими священник Михаил Федоров, для лишённых свободы людей этот праздник имеет особую значимость, ведь, вопреки обычаю, они не имеют возможности собраться со своей семьёй в кругу, чтобы разделить с близкими этот праздник.