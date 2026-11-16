Псковский учитель принял участие в международном съезде в Москве

12:21, 16 ноября 2026, ПАИ

Учитель русского языка и литературы гимназии № 29 Пскова Вячеслав Новиков стал участником Международного съезда учителей и преподавателей русской словесности «Русский язык – язык дружбы и братства», который прошёл в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.

Участники форума рассматривали русский язык как основу, на которой стоит единое образовательное пространство, говорили о литературоцентричности русской культуры, узнавали о методах преподавания русского языка и литературы и многом другом.

В рамках съезда Вячеслав Новиков выступил с докладом по теме «Каким видят учителя современные писатели?».

«Гордимся нашим педагогом и желаем успешно применить полученные знания в работе во благо подрастающего поколения», – подчеркнули в администрации Пскова.