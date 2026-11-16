Псковские школьники узнали о летней подработке на хлебокомбинате

12:09, 16 ноября 2026, ПАИ

Ученики псковской школы № 47 посетили Псковский хлебокомбинат в рамках профориентационного тура. Об этом ПАИ сообщили в областном центре занятости населения.



Фото: областной центр занятости населения



Фото: областной центр занятости населения



Фото: областной центр занятости населения



Фото: областной центр занятости населения



Фото: областной центр занятости населения



Фото: областной центр занятости населения



Фото: областной центр занятости населения



Фото: областной центр занятости населения



Фото: областной центр занятости населения



Фото: областной центр занятости населения



Фото: областной центр занятости населения





















Мероприятие позволило школьникам ознакомиться с производственным процессом, получить информацию о временной занятости в летний период и принять участие в мастер-классе по изготовлению кондитерских изделий.

Представители предприятия рассказали школьникам о возможностях летней подработки и познакомили их с новыми технологиями, применяемыми на производстве. Для участников провели экскурсию по кондитерскому цеху. Отдельный блок был посвящён официальному трудоустройству несовершеннолетних: сотрудник кадрового центра объяснила, куда обращаться для оформления на работу и из чего складывается заработная плата в Псковской области при трудоустройстве с 14 лет.

В практической части тура школьники под руководством специалистов приготовили пирожное «Корзиночка» – одно из самых известных изделий хлебокомбината. Завершилось мероприятие командной профориентационной игрой «ПрофКод», построенной на ассоциациях: участникам нужно было угадать как можно больше профессий за ограниченное время, объясняя связанные со специальностью понятия без слов-подсказок. По словам организаторов, такая игра помогает лучше понять мир профессий, развивает коммуникативные навыки и учит смотреть на привычные специальности с неожиданной стороны.

Подобные профтуры проводятся в рамках национального проекта «Кадры» и позволяют школьникам увидеть, как устроено современное производство, познакомиться с реальными профессиями и задуматься о будущем профессиональном пути.