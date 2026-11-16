Более трёх тысяч тонн молока произвели в Псковском районе в октябре

12:17, 16 ноября 2026, ПАИ

3 079 тонн молока произвели на сельхозпредприятиях Псковского района в октябре, сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова в своём канале в мессенджере MAX.

По её словам, рост надоев отмечен в агрофирме «Победа» – на 65 тонн (115 %), в опытно-производственном хозяйстве «Родина» ООО «Племенной завод «Каложицы» – на 13 тонн (103 %) и в сельскохозяйственном потребительском кооперативе «Ершовский» – на 42 тонны (268 %). Лидерами по росту объёма производства глава округа назвала агрофирму «Победа» и СХПК «Ершовский».

Надой молока на одну корову за месяц составил 687 килограммов, что на 1 % больше уровня октября прошлого года. Ежесуточный надой на корову превысил 22 килограмма молока, что также выше прошлогоднего уровня на 0,2 килограмма. По данным на сегодняшний день, в хозяйствах района в сутки производится 100 тонн молока.