Беспересадочный вагон из Пскова в Евпаторию начнет курсировать с 31 мая

21:39, 16 апреля 2023, ПАИ

Беспересадочный вагон «Псков — Великий Новгород — Евпатория» начнет курсировать с 31 мая. Его будут подцеплять к поезду «Таврия» сообщением «Санкт-Петербург — Евпатория» в Чудово, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на компанию «Гранд Сервис Экспресс», пишет «Псковская правда». Вагон из Пскова отправится в 13:17.

Первый вагон из Евпатории в Псков выедет 27 мая в 17:55. Далее он будет курсировать два-три раза в неделю.

А поезд между Санкт-Петербургом и Евпаторией будет ходить ежедневно. Первый рейс из Санкт-Петербурга назначен на 27 апреля, из Евпатории — 29 апреля. Он проследует через Тверь, Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону.