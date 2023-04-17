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Общество

Российские работодатели стали активно искать сотрудников к весне

По итогам I квартала 2023 года среднее число открытых вакансий выросло почти на 30 % по сравнению с январем 2023-го. Такие выводы следуют из исследования сервисов по поиску работы. Наибольшим спросом пользуются специалисты из сфер торговли, производства и транспорта, пишет газета «Известия».

В пресс-службе Минтруда пояснили, что в преддверии туристического сезона потребность в найме таких сотрудников повышается. Тогда как рост вакансий в промышленно-производственной сфере связан с развитием импортозамещения в стране, отметили в ведомстве.

При этом, согласно исследованию, значительно выросло предложение в сферах красоты и здоровья, маркетинга, культуры и образования. Кроме того, специалисты без опыта становятся всё более востребованными, поскольку квалифицированные кадры обходятся компаниям дорого.

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