Псковички стали лауреатами фестиваля «Российская студенческая весна»

08:28, 17 апреля 2023, ПАИ

Пять студентов специальности «Музыкальное искусство эстрады» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова стали лауреатами Регионального фестиваля «Российская студенческая весна», который проходил 13-14 апреля в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

В вокальной номинации призовые места получили: Анастасия Куклина (1 степень), Анастасия Алексеева (2 степень), Анастасия Егорова и Анна Бутман (3 степень). Ирина Елфимова стала обладательницей звания лауреата 1 степени в театральной номинации.

«В творческом архиве молодых вокалисток – многократные победы в международных и всероссийских исполнительских вокальных и чтецких конкурсах: международном фестивале-конкурсе «Орфей», открытом Всероссийском конкурсе-форуме музыкального творчества «Кларини 21 века», Всероссийском фестивале патриотической песни «Мелодии Победы», - отмечается в сообщении.

Победительница вокальной номинации Анастасия Куклина неоднократно представляла Псковскую область на общероссийском уровне: в финале Молодёжных Дельфийских игр, на прослушиваниях кандидатов от РФ на фестиваль искусств «Славянский базар - 2022». С 8 апреля вокалистка участвует во Всероссийском вокальном ТВ-конкурсе «Звезда-2023».

Ранее сообщалсоь, что фестиваль «Студенческая весна» завершился в Псковской области.