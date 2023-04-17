Семь палов травы ликвидировали псковские пожарные в воскресенье

09:58, 17 апреля 2023, ПАИ

Семь ландшафтных пожаров, связанных с горением травы, произошло в Псковской области 16 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировано уже 68 случаев таких пожаров.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает жителям региона, что обстановка, связанная с ландшафтными пожарами на территории области, находится на особом контроле. За поджоги травы предусмотрена ответственность.

В случае возникновения пожара или задымления необходимо звонить по телефону 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.