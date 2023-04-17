Более полутора тысяч нарушений пресекли на псковских дорогах за неделю

11:21, 17 апреля 2023, ПАИ

1 548 административных правонарушений пресекли сотрудники УГИБДД УМВД России по Псковской области с 10 по 16 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Выявлено 33 водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, восемь из них задержаны за нетрезвое вождение повторно. За указанный период в регионе зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 15 получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными на дороге.