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Происшествия

Более полутора тысяч нарушений пресекли на псковских дорогах за неделю

1 548 административных правонарушений  пресекли сотрудники УГИБДД УМВД России по Псковской области с 10 по 16 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Выявлено 33 водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, восемь из них задержаны за нетрезвое вождение повторно. За указанный период в регионе зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 15 получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными на дороге.

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