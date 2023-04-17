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Происшествия

Стали известны подробности ДТП с участием ребенка-велосипедиста

Подробности ДТП с участием ребенка-велосипедиста сообщили ПАИ в управлении ГИБДД УМВД по региону.

ДТП произошло 16 апреля в 19:05 у дома № 52 на Рижском проспекте. 33-летний водитель, управляя автомобилем MAN TGS с прицепом, совершил наезд на 9-летнего велосипедиста. Ребенок, не спешиваясь, пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Велосипедист пострадал, но госпитализация не потребовалась. Водитель транспортного средства был трезв.

Запись происшествия на видеорегистраторе можно посмотреть здесь

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