Стали известны подробности ДТП с участием ребенка-велосипедиста
Подробности ДТП с участием ребенка-велосипедиста сообщили ПАИ в управлении ГИБДД УМВД по региону.
ДТП произошло 16 апреля в 19:05 у дома № 52 на Рижском проспекте. 33-летний водитель, управляя автомобилем MAN TGS с прицепом, совершил наезд на 9-летнего велосипедиста. Ребенок, не спешиваясь, пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
Велосипедист пострадал, но госпитализация не потребовалась. Водитель транспортного средства был трезв.
Запись происшествия на видеорегистраторе можно посмотреть здесь.
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