Водитель УАЗа сбил пешеходов в Псковском районе

11:06, 17 апреля 2023, ПАИ

53-летний водитель УАЗа совершил наезд на пешеходов на 24-м километре автодороги Череха - Назимово в Псковском районе. ДТП произошло в ночь на 16 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Водитель автомобиля УАЗ наехал на четырёх пешеходов, находящихся на проезжей части дороги, и скрылся с места ДТП.

В результате ДТП госпитализированы 32-летний и 34-летний мужчины. Также пострадали 29-летняя и 37-летняя женщины.