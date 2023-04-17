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Общество

Псковский филиал «Экопрома» приглашает на работу водителей

Водители категории С, Е для работы в Пскове и Порхове требуются в филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»). Об этом ПАИ сообщили в компании.

Фото: филиал ООО «Экопром»

Заработная плата от 40 тысяч рублей.

Требования к соискателю:

- опыт работы от трёх лет;

- права категории С, СЕ;

- полная занятость, полный день, график сменный.

Обязанности: работа на мусоровозах (МАЗ, ИСУЗУ, «Форд» и прочие).

Работодатель гарантирует оформление по трудовому кодексу РФ и социальный пакет.

Обращаться по телефону 8-911-350-26-15.

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