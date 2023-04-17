Псковский филиал «Экопрома» приглашает на работу водителей
Водители категории С, Е для работы в Пскове и Порхове требуются в филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»). Об этом ПАИ сообщили в компании.
Заработная плата от 40 тысяч рублей.
Требования к соискателю:
- опыт работы от трёх лет;
- права категории С, СЕ;
- полная занятость, полный день, график сменный.
Обязанности: работа на мусоровозах (МАЗ, ИСУЗУ, «Форд» и прочие).
Работодатель гарантирует оформление по трудовому кодексу РФ и социальный пакет.
Обращаться по телефону 8-911-350-26-15.
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