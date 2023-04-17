Кол-центр откроют в Псковской областной больнице

11:57, 17 апреля 2023, ПАИ

Кол-центр откроется в Псковской областной больнице в течение трёх недель. Об этом в эфире проекта «Псковский телеграм Online» сообщил главный врач медучреждения Евгений Панфёров.

По его словам, кол-центр создан для взаимодействия с пациентами и их родственниками. Ранее Евгений Панфёров отмечал, что благодаря такому нововведению врачи и медсестры получат «больше возможностей заниматься своей профессиональной деятельностью».

Также Евгений Панфёров заметил, что в больнице изменили рацион питания пациентов. «Мы поменяли меню, постарались его сделать вкусным. Анкетируем пациентов, отмечая, что блюда им стали нравиться больше», — сказал он.