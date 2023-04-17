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Общество

Школьники из Псковской области прошли в следующий этап всероссийского конкурса «Класс!»

Объявлены победители регионального этапа пятого сезона Всероссийского литературного конкурса «Класс!», в следующий тур прошли 130 подростков из 73 субъектов России, в том числе и из Псковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу конкурса.

«Завершен региональный этап пятого сезона Всероссийского литературного конкурса «Класс!». Благодаря расширению географии конкурса, возможности участвовать ребятам из регионов, где не организован экспертный комитет, в этом году мы получили работы из 73 субъектов РФ», - говорится в сообщении.

От Псковской области в следующий этап прошли три участника: Анна Васильева из Гдова, Данила Гущин из Невеля и Анастасия Кузник из Усвят.

«В пятом сезоне более 13 тысяч подростков подали заявки на конкурс. До регионального этапа было допущено более 2000 рассказов. Самой популярной темой нынешнего сезона стала «На том же месте через десять лет» Яны Вагнер, следом идут «Синий цвет неба и тревоги» Дмитрия Воденникова и «Как я нашел машину времени» Анны Матвеевой», - рассказали в пресс-службе.

По словам постоянного эксперта смотра, писательницы Натальи Калинниковой, в этом году участники удивили судей количеством жанровых текстов: триллеры, детективы, городское фэнтези, рассказы в духе подростковых сериалов.

«Складывается ощущение, что ребята, которые написали эти рассказы, очень насмотренные, хорошо разбираются в современной популярной культуре», - цитирует пресс-служба Калинникову.

В финал пройдут 50 подростков, которые будут объявлены в июне на Книжном фестивале «Красная площадь». Их определят члены жюри конкурса: писатели Анна Матвеева, Вадим Панов, Ольга Славникова, Яна Вагнер, Нина Дашевская, поэт и эссеист Дмитрий Воденников.

Всероссийский литературный конкурс «Класс!» направлен на выявление и поддержку юных авторов, пишущих художественную прозу. По итогам конкурса авторы 50 лучших рассказов получают в качестве награждения поездку в Москву вместе с сопровождающим. Их ждут мастер-классы и лекции российских писателей и возможность опубликоваться в старейших литературных изданиях России.

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