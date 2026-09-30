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Общество

Врачи рассказали, каким должен быть перекус для школьника

Правильный перекус для школьника должен давать энергию, а не сонливость. Идеальная формула – сложные углеводы, белок и немного клетчатки. Об этом рассказали врачи на «Радио Дача» (101.5 FM) в проекте «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает».

Фото: ПАИ

Углеводы нужны для ума, белок – чтобы сытость не прошла через полчаса, клетчатка – для кишечника. Перекус при этом не заменяет полноценный обед, а служит топливом между уроками.

В ланч-бокс рекомендуют положить бутерброд из цельнозернового хлеба с курицей или индейкой, листом салата и помидором. Подойдут также овощные палочки из моркови, огурца и перца с творожным соусом или хумусом, целое яблоко или груша, горсть орехов или семечек без соли и глазури, а также питьевой йогурт без сахара.

Из детского рациона советуют исключить колбасные изделия – сосиски, салями и копчёности, сладкие йогурты и творожки с наполнителями, чипсы, сухарики и кукурузные палочки, конфеты, шоколадные батончики и вафли, а также сладкие соки в пакетах. Быстрый сахар даёт всплеск энергии, а через час – резкий спад и голод.

Ланч-бокс лучше выбрать секционный, где всё разделено: в одной ячейке – бутерброд, во второй – овощи, в третьей – фрукт, в маленькой – соус. «Ребёнку скучно есть однородную массу. А когда всё разложено красиво – он съедает с удовольствием», – отмечают специалисты.

Родителям рекомендуют готовить перекусы вечером, учитывать вкусы ребёнка и давать с собой только обычную питьевую воду без газа.

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