Фестиваль монастырской кухни «Архондарик»: прямой эфир из медиацентра ПАИ

12:00, 30 сентября 2026, ПАИ

Брифинг, посвящённый первому в истории Псковской области фестивалю монастырской кухни «Архондарик», проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 30 сентября, в 12:00.

Как близость Псково-Печерского монастыря повлияла на концепцию мероприятия? Что означает название «Архондарик» для современного светского гостя? Какое погружение в монастырскую жизнь ждёт посетителей? Удалось ли найти в архивах полузабытые рецепты монастырских келарей XVI–XVIII веков и восстановить специально для меню фестиваля? Как строгие рецепты будут адаптированы под современные стандарты без потери исторического вкуса?

Об этом подробно расскажут генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и настоятель храма Святого Благоверного Князя Александра Невского в Пскове, секретарь Псковской епархии протоиерей Андрей Вахрушев.